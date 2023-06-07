اخبار السعوديه
اخبار الخليج
- 0 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى
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0 الجامعة العربية: اختيار بيروت "عاصمة للإعلام العربى" للتضامن مع لبنان
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0 غدا.. الجامعة العربية تشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد "داعش"
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0 إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم "عقبة جبر" فى أريحا
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0 انتخابات مجلس الأمة الكويتى.. 49 مقعدا للرجال ونائبة تنتزع مقعدا بالدائرة الثالثة
اخبار العالم
- 0 حرب السودان .. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين «البرهان والأمير فيصل»
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0 «لماذا لم يكن الإسرائيليون على علم بمقتل جنديين لمدة ساعتين» .. تفاصيل تحقيقات إسرائيل في حادث الحدود مع مصر
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0 الإيجار القديم يواصل إثارة الجدل.. حكم للنقض يكشف التفاصيل.. برلماني
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0 "الزراعة بالحوار الوطنى": توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع على أجندة المناقشات
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0 أمريكا.. خطأ كارثي يفجع 400 شخص بشأن إصابتهم بالسرطان
أخبار مصر
- 0 رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين"الكهرباء" و"الاتصالات"
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0 مذكرة بين جامعة القاهرة والرقابة المالية لإجراء بحوث فى التمويل المستدام
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0 الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تجنس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية
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0 الصحة: وفد وزارى يزور إسبانيا لتبادل الخبرات فى مجال تقديم الرعاية الصحية
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0 "إعلام الجامعة العربية المفتوحة" تناقش مشروعات تخرج قسم الإعلام الإلكتروني
الاقتصاد
- 0 أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-6-2023 بالبنك الأهلى المصرى
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0 سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى
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0 ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء
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0 نائب وزير الإسكان يستعرض تحديات مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء
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0 اقتصاديون أفارقة: قيادة مصر للكوميسا أسهمت فى تعزيز التكامل والاندماج التجارى بإفريقيا
اخبار الرياضه
- 0 21 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الطلائع بالدورى
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0 الأهلى يرصد مكافآت خاصة لتخطى الوداد والتتويج بالنجمة الأفريقية الـ11
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0 ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى قبل موجهات اليوم.. البلدية متصدرا
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0 الصفقات التبادلية طريق الزمالك للاستغناء عن الراحلين
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0 الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة الطلائع
فن ومشاهير
- 0 أمير كرارة وياسمين صبرى قصة حب مجرم وطبيبة صيدلانية فى "البعبع"
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0 فستان الملكة رانيا في حفل زفاف ولي عهد الاردن والسعودية رجوة يثير تساؤلات الصحافة الغربيّة
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0 ترشيح غادة عادل للبطولة النسائية أمام شريف منير بمسلسل "قائمة الأمانى"
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0 5 أيام وينتهى صناع فيلم "البعبع" من التصوير تمهيداً لطرحه فى السينمات
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0 محمد رياض: اختيار المكرمين يتم بعناية شديدة لكل من له تجربة مؤثرة فى المسرح
علوم وتكنولوجيا
- 0 تكنولوجيا: هل سيستولى ChatGPT على وظائف التكنولوجيا والبرمجة؟ شركات وخبراء يجيبون
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0 تكنولوجيا: هل تساعد الروبوتات في القضاء؟.. كيف تطور الذكاء الاصطناعى فى مجال القانون؟
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0 تكنولوجيا: هل يهدد الذكاء الاصطناعى و ChatGPT صناعة الإعلام فى العالم؟
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0 تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. حيلة بسيطة تتعامل مع صور أيفون وتوفر لك الوقت والمال
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0 تكنولوجيا: تعرف على أجهزة أيفون التى ستدعم تحديث iOS 17 الجديد
صحة ورشاقة
- 0 اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. اعرف طرق تخزين الطعام وطهيه واستهلاكه بأمان
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0 مش بس الأكل ..5 أسباب تؤدى لارتفاع مستوى السكر فى الدم منها قلة النوم
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0 هل يشعر جسمك بالحرارة بدون حمى؟ عوامل قد تكون السبب
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0 10 فوائد صحية لتناول التوت ..أبرزها صحة القلب ومحاربة السرطان
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0 احذر.. التنفس من الفم أثناء النوم ضار بالصحة