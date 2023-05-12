اخبار السعوديه
- 0 إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة بمكة
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0 أسباب مجهولة لحريق سوق الصواريخ ومواطنون يطالبون بحل مشكلة تكرار حرائقه
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0 حريق كبير في سوق الصواريخ بجدة
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0 لقطات فريدة بعدسة “المواطن” تجسد الفخامة والرفاهية بـ فيا رياض
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0 تفاصيل إعلان جدة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع
اخبار الخليج
- 0 آخر مصابة بحادث إطلاق النار فى جربة التونسية تغادر المستشفى
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0 المركز التونسى للدراسات حول الإرهاب: ما حدث فى "جربة" عملية إرهابية بامتياز
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0 رئيس برلمان لبنان يلتقى السفير المصرى ببيروت ويستعرضان العلاقات بين البلدين
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0 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى
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0 أبو الغيط يرحب بإعلان جدة ويدعو الأطراف السودانية لاحترام تعهداته
اخبار العالم
- 0 في تقاعد الأنبار.. ضبط 226 مـن مـعـاملات ضـحـايـا الإرهـاب المــزورة
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0 "يويفا" يحسم الجدل حول مكان إقامة نهائي دوري ابطال أوروبا
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0 مجد الخضر في تصريحات جريئة يكشفها لأول مرّة..ولهذا السبب بكى في حلقة Celebrity
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0 الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان على "تعهد مبادئ" في جدة
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0 هل هناك ارتباط.. شاكيرا توضح أسباب ظهورها مع توم كروز (صور)
أخبار مصر
- 0 الأمن الإنسانى.. وزارة الداخلية توزع مساعدات بالمناطق الأكثر احتياجا.. فيديو
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0 جامعة حلوان الأهلية تبدأ غدا قبول تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا
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0 محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق بمركز كرداسة
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0 الهيئة الإنجيلية تشارك فى حفل "منح المجتمع المدنى" بحضور وزيرة التضامن
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0 انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بـ"ألسن عين شمس" بحضور سفير كوريا الجنوبية
الاقتصاد
- 0 بعد رفع الجمارك عن الذهب.. المعدن الأصفر يتراجع ٦٥ جنيها في ٤٨ ساعة
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0 موازنة مصر تحقق 50 مليارًا فائضًا أوليًا خلال أول 9 شهور من 2024/2023
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0 نائب وزير السياحة تبحث مع سفيرة نيوزيلاندا سبل تعزيز التعاون المشترك
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0 وزيرة التعاون الدولى تهنئ الرئيس الجديد للبنك الدولى.. وتؤكد: دعم مصر لمهمته
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0 وزيرة التخطيط: زيادة الأجور والدعم والإعفاء الضريبى لمواجهة الأزمة العالمية
اخبار الرياضه
- 0 كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والترجي.. موعد المباراة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل
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0 موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع
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0 لاعبة سبورتنج: نطمح للفوز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد
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0 فريق طبى وسيارة إسعاف فى بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد بالأهلى
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0 بعثة الأهلى تتجه من استاد حمادى العقربى إلى مطار قرطاج بعد مواجهة الترجى
فن ومشاهير
علوم وتكنولوجيا
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