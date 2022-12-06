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شاهد .. ملكة جمال لبنان تثير غرائز الشباب بإطلالة مثيرة وفاضحة علي حمام البحر وتكشف عن صدرها

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فنون - ياسمين التهامي - نشرت ملكة جمال لبنان الجميلة ماريا رعيدي ، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام ، صورة لها داخل الحمام بإطلالة جريئة للغاية.

ظهرت ماريا رعيدي في صورتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام ، بفستان أسود قصير جدا ، حيث ظهرت الصورة من داخل حمام السيدات في أحد الفنادق والتقطت الصورة أمام مرآة الحمام.

وبعد هذه الإطلالة أثارت الصورة إعجاب محبي ماريا رعيدي ، واعتبر البعض صورتها قوية للغاية ، خاصة أنها تعرض فخذيها الجميلين بإطلالة جذابة.

يشار إلى أن ماريا رعيدي حصلت على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 ، وفازت بلقب عن جدارة لجمالها. ولدت ماريا رعيدي عام 1995 في قضاء البترون لأب لبناني وأم روسية ، ودرست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

بدأت شهرتها عام 2018 ، فور إعلانها ملكة جمال لبنان ، واشتهرت كثيرًا بسبب حب الجمهور لها ولجمالها البريء

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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