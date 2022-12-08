تمزق فستان نسرين طافش وظهور عضو حساس من جسمها بالكامل امام الكاميرا ورد متابع: احلي من سما المصري

بيروت - ثريا شاهين - الفنانه نسرين طافش اشعلت حماس الشباب والمراهقين على الزواج المبكر بعد قصه زواجها التي دامت لاكثر من سنه مع مدرب كمال الاجسام المصري وانتهت هذه القصه خلال ايام ماضيه بعدها قامت نسرين بمشاركه جمهورها الغالي باطلاله هي الاقوى وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه لها وكانت ترتدي القميص ابو حماله الذي اشعل حماس الجميع..

اوضحت نسرين خلال لقاء التلفزيوني عن اسباب انفصالها عن زوجها السابق واوضحت انها اسباب شخصيه وعاطفية صرحت على قيامها بتقديم عمل درامي ضخم خلال الفتره القادمه مع عدد كبير من الابطال داخل الوطن العربي وخارجه..

اثارت هذه التصريحات الراي العام والنقاد داخل الوسط الفني من جميع الوطن العربي بسبب قيامها بكشف اسرار صادمة عن حياتها الشخصيه