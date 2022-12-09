شكرا لقرائتكم خبر عن المشجعة الكرواتية التي يبحث عنها الجميع في مونديال قطر.. تم ترحيلها إلى بلادها بعد ظهورها بمـــلابس غير لائـــــقة ومثـــــيرة (صور) والان مع التفاصيل

الدوحة - ايمان الباجي - تداولت العديد من الوكالات العربية والأجنبية حــ ادثة انتهــ اك مشجعة كرواتية المحــ ظور في قطر حيث ظهرت ب غير بمناطق عامة بالبلاد خلال تواجدها لحضور المونديال الدولي.

وفي التفاصيل مشجعة كرواتية لكرة الق والتي وصفت بأنها “أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية” الجدل مؤخراً وتصدرت عناوين الصحف في بلادها بعد ارتدائها لباسا فـــ اضحا في قطر، على الرغم من القوانين الصــ ارمة التي فرضتها إدارة قطر للحاضرين.

حيث جذبت إيفانا نول، وهي ملكة جمال كرواتيا سابقاً، الأنظار وهي ترتدي فستانا مصمما بعلم بلادها خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا أمام المغرب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، في أستاد البيت الشهير والمميز.

المشجعة هي إيفانا نول وهي عارضة أزياء وملكة جمال سابقة وقد طالب العديد من مستخو مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيع عقوبات عليها بسبب مخــ الفتها قواعد الأزياء التي وضعها مونديال قطر فقد تواجه عقوبة بالســـ جن أو الة نتيجة لما ترتديه.

وطالب عدد من مستخي مواقع التواصل المسؤولين في ال القطرية القبــ ض على إيفانا نول، بتهمة ع إحترام التقاليد وانتــ هاك العادات والقوانين المحلية بالبلد العربي المضيف للمونديال..

كما تحدثت المشجعة المثــ يرة للجدل، خلال إقامتها في قطر، والتجربة التي مرت بها هي وأصدقائها إبتداء من منعهم من الظهور ب تكشف أكثر من الركبة والكتف، مرورا بتذاكر المونديال التي حصلت عليها بشكل قاسٍ وصــ عب بحسب وصفها.

وشاركت إحباطها مع متابعيها على إنستجرام الذين وصل عددهم إلى أكثر من 700 ألف مشترك، والتي تعتبر من إحدى مؤثري مواقع التواصل على مستوى كرواتيا.

بينما نشر حساب على موقع “تيليجرام” صورا، لعارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، لدى حضورها مونديال “روسيا 2018″، في المدرجات، وفي الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، ومحيط الكرملين، وهي أزياء مختلفة وبكل أريحية.

ونشرت إيفانا نول صورة ومقــ طع فيديو جديد وهي أمام عدسة كاميرا المصور ها بثوب سباحة فــ اضح “” ي ألوان علم بلادها في مدرجات أحد ملاعب قطر.