[ القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمالي لحج ]

أحبطت القوات الحكومية، فجر اليوم الأربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثيين الإرهابية شمالي محافظة لحج (جنوب اليمن).



وقالت مصادر ميدانية لـ "يمن شباب نت" إن معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، اندلعت بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، فجر اليوم إثر محاولة تسلل للمليشيا إلى مواقع القوات الحكومية في قطاع "الهجمه والعذير" شمالي لحج.



وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولة التسلل الحوثية، بعد معارك أصيب فيها اثنين من أفرادها، فيما تكبدّت خلالها مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية.



يأتي ذلك ضمن موجة تصعيد كبيرة للمليشيا الحوثية في عدد من جبهات القتال في ظل الحديث عن مساعي تجديد الهدنة.

