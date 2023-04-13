شكرا لبحثكم عن خبر بتكلفة ثلاثة مليار ريال وعلى مساحة 600 قصبة .. وكيل محافظة تعز يضَع حجر الأساس لمجمع أحمد عبد الله الشيباني التعليمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام وكيل محافظة تعز للشئون المالية والإدارية وتنمية الموارد الأستاذ/ خالد عبد الجليل، ومعه رجل الأعمال الحاج أحمد عبد الله الشيباني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني، بوضع حجر الأساس لمجمع أحمد عبد الله الشيباني التعليمي بمنطقة وادي الدحي بتعز ، الذي سينفذ بتمويل من مؤسسة أحمد عبد الله الشيباني الخيرية .. ويعدُّ هذا المجمع التعليمي الأول من نوعه من حيث المساحة والتكلفة والمرافق النوعيّة والخدمية المتنوعة، وهذا ما سيجعله يساهم بشكل كبير في تحسين الجودة، ورفع مستوى الأداء في مدارس الهدى الخيرية النموذجية، بل وفي غيرها من المؤسسات التعليمية المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، وسيكون له الدور الكبير في الارتقاء بطلاب القرآن الكريم وعلومه من كافة النواحي التعليمية والتربوية والقيادية والرياضية والمهارية.

كما أقيمت على شرف هذه المناسبة القرآنية العظيمة - المتزامنة مع شهر القرآن؛ شهر رمضان المبارك - فعالية احتفائية افتتحت بآي من الذكر الحكيم، تلاها كلمة المؤسس الحاج أحمد عبد الله الشيباني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني التي ألقاها عنه بالنيابة ابنه الأستاذ/ عبد الكريم أحمد عبد الله الشيباني "نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام المجموعة" حيث رحبّ في مستهلها بالحاضرين، مقدما لهم الشكر على تلبيتهم للدعوة، ومشاركتهم في هذا الحدث القرآني المتميز.

كما قال في كلمته : "إن وضع حجر الأساس لمشروع وطني تعليمي يُعنى بخدمة كتاب الله تعالى، يعد إنجازا جديدا ونوعيا يضاف إلى إنجازات مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني بشكل عام ، ومدارس الهدى الخيرية النموذجية لتعليم القرآن الكريم بشكل خاص .. وما أجمله وأحسنه من إنجاز ، مادام الجهد والمال والوقت يبذل لخدمة كتاب الله تعالى الذي فيه صلاح الدنيا ، وفلاح الآخرة".

وقال أيضا : "إنّ من فضل الله تعالى علينا - في مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني - أن شرفنا بالوالد المؤسس الذي سلك هذا النهج في خدمة كتاب الله تعالى ، وعمل خلال عشرات السنين على دعم وتشجيع طلاب العلم، وتنفيذ العديد من المشاريع التعليمية، وما هذا المشروع إلا امتدادا لمشاريع تعليمية تابعة لمدارس الهدى الخيرية النموذجية لتعليم القرآن الكريم؛ التي ظلّ الوالد حفظه الله يرعاها ويشرف عليها ويقدم الدعم السخي لها منذ باكورة تأسيسها في عام 1990م وحتى هذه اللحظة.

كما أشار عبد الكريم الشيباني في كلمته إلى أن فكرة المشروع نابعة من رسالته العظيمة التي يسعى بموجبها إلى الإسهام في إعداد قيادات تعليمية قرآنية وشرعية مؤهلة تأهيلاً عالياً تسهم في تطوير المراكز القرآنية بما يخدم كتاب الله عز وجل والدعوة إليه والاستفادة من التقنيات المعاصرة في ذلك.

وختم كلمته قائلا : "إن هذا المشروع التعليمي النموذجي كان في البداية عبارة عن طموح لدى الوالد ، وبعزيمته وإصراره وحبه للعلم وطلابه ها قد تحول هذا الطموح إلى حقيقة بارزة للعيان ، وستبدأ انطلاقته بعون الله مع أولِ حَجرة أساس توضعُ في مِدمَاكِ بنائه ، من أجل تطوير مدارس الهدى الخيرية النموذجية لتعليم القرآن الكريم، وجاء تتويجا للمشاريع الخيرية المباركة بقيادة الوالد الحاج أحمد عبد الله الشيباني حفظه الله .. نسأل الله تعالى أن يبارك الجهود، ويسدد الخطى ويحفظ لنا والدنا المؤسس لهذا الصرح القرآني النموذجي.

الأستاذ/ محمد المصنف مدير مدارس الهدى الخيرية النموذجية قدّم بدوره عرضا تفصيليا عن المشروع من حيث مخططاته والمرافق المتنوعة للمشروع والطاقة الاستيعابية والميزانية التقديرية التي تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين دولار ، والمساحة الجغرافية للمشروع التي تقدر بــ 12 ألف متر مربع .

حضر احتفائية وضع حجر الأساس عدد من مدراء المكاتب الحكومية ممثلين بمدير عام مكتب التربية والتعليم ، ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد ، ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل ، بالإضافة إلى حضور مدراء ورؤساء وممثلين عن المؤسسات القرآنية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مديريات محافظة تعز على رأسهم الشيخ / نجيب محمد عبد الله مدير إدارة المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم ، كما حضر عدد من الموجهين والمشائخ وشخصيات رسمية وقيادات مجتمعية وإعلامية.