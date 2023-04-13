"تعدد الأجندات، غياب الاستراتيجية، سوء الإدارة".. كيف فشلت السعودية في حرب اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال موقع أمريكي "أن المحادثات السعودية الحوثية تشير إلى وقف وشيك لإطلاق النار في اليمن، لكن لا يوجد سلام دائم يلوح في الأفق بعد".

ووفق تحليل لموقع المونيتور «Al-Monitor» - ترجمة "يمن شباب نت" - "فإن السعودية، التي رفض الحوثيون وقف إطلاق النار من جانب واحد في أبريل 2020 ومبادرتها في مارس 2021، تتطلع أخيرًا إلى خروج قابل للتفاوض من حرب لم تستطع الانتصار بها عسكريًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعدد الأجندات، وسوء إدارة الحرب، والافتقار إلى إستراتيجية".

وزار وفد سعودي رفيع المستوى صنعاء مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع المتمردين الحوثيين، في أول رحلة علنية إلى العاصمة اليمنية منذ احتدام الحرب في عام 2015، مما أثار الآمال في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم وشيك بدعم من ذوبان الجليد بين طهران والرياض. إن خفض التصعيد هذا هو فترة راحة لليمنيين، ولكنه لا يعادل السلام المستدام في البلاد.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، فور وصوله إلى صنعاء يوم الأحد، إن الزيارة ستبني على الجهود العمانية لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار. كما غرد ال جابر يوم الاثنين، بعد يوم من المصافحة وتبادل الابتسامات والتقاط صور تذكارية مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط في صنعاء وآخرين على قائمة المطلوبين لدى التحالف، أنه يهدف "لاستكشاف آفاق الحوار بين المكونات اليمنية للتوصل إلى حل سياسي مستدام وشامل في اليمن".

في حين أن زيارة ال جابر لم تكن الأولى إلى صنعاء هذا العام، فإن الاجتماع يمثل أول مواجهة علنية تاريخية بين الأعداء لمحاولة إنهاء الطبقة الإقليمية للحرب، وهو اعتراف لثماني سنوات من سوء إدارة العمليات العسكرية وجهود السلام على حد سواء. لم يهزم التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين ولا الحوثيين يسيطرون على اليمن بالكامل، ولم تُعد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بعد إلى صنعاء، حيث ازداد دور إيران بشكل كبير منذ عام 2014.

على الرغم من أن تصور الخسارة والنصر نسبي إلى حد كبير في ضوء الحقائق الأرضية المعقدة في اليمن، فإن صيغة هنري كيسنجر هي أن "الجيش التقليدي يخسر إذا لم ينتصر، المقاتل يفوز إذا لم يخسر"، تقدم بعض البصيرة للواقع الحالي للصراع.



أهمية الزيارة

تنبع أهمية زيارة الوفد السعودي من التخلي الرسمي عن هدف الدولة الأولي للرياض لإعادة النظام في صنعاء إلى سيطرة الحكومة قبل انقلاب الحوثيين في عام 2014 وكبح النفوذ الإيراني. كان التدخل السعودي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، يهدفان إلى العودة إلى الوضع الراهن آنذاك. وتبرز الزيارة على وجه الخصوص النطاق المتنامي للتواصل والتفاهم بين المملكة العربية السعودية وإيران والحوثيين.

بالنسبة للحوثيين، تقدم هذه الخطوة جزئيًا للمتمردين الاعتراف السياسي الذي يسعون إلى تحقيقه، وتقوض شرعية الحكومة اليمنية المخلوعة، وتطور قنوات الاتصال مع الرياض وتشجع الموقف التفاوضي الحوثي قبل محادثات السلام الشاملة بين اليمنيين.

كانت هذه النتيجة غير متوقعة إلى حد كبير قبل ثماني سنوات، من قبل كل من حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية، ولكن بشكل خاص بالنسبة للحكومة المعترف بها دوليًا وعائلات القتلى عبر أطراف الانقسام السياسي، يمكن اعتبار الخطوة الأخيرة مقترنة بنتائج تدخل التحالف العربي بمثابة رد فعل سلبي.

يزيد الجداوي، منسق الأبحاث في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، تحدث عن مفارقة وجود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في العاصمة السعودية، في حين يلتقي وفد سعودي بخصمها في صنعاء. في عام 2019، كتب إبراهيم جلال مقالاً لمعهد الشرق الأوسط حول مطالب الحوثيين: وقال: "إذا تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من تحقيق هذا القدر (عبر اتفاق الرياض) بالسيطرة على عدن، فإن مطالب الحوثيين سوف تجبر حكومة الجمهورية اليمنية على تقديم تنازلات ضخمة أعلى بكثير من قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشكل مباشر أو غير مباشر".

من خلال هذه الخطوة، فإن المملكة العربية السعودية، التي رفض الحوثيون عرضها لوقف إطلاق النار من جانب واحد في أبريل 2020 ومبادرتها في مارس 2021، تتطلع أخيرًا إلى خروج قابل للتفاوض من حرب لم تستطع الفوز بها عسكريًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعدد الأجندات وسوء إدارة الحرب وعدم وجود استراتيجية. ومن المثير للاهتمام، أن شركاء المملكة العربية السعودية جاءوا للمساعدة في الحكومة المعترف بها دوليًا - مثل الملكيين في الستينيات - لم ينتصروا وهم، في الواقع، في أضعف موقف مع قدرة محدودة على المناورة.

المجلس الرئاسي الذي يضم مجموعة من الجهات الفاعلة التي تتنوع أهدافها النهائية وبعد أن تفاوض مع الحوثيين بصفات مختلفة في العقدين الماضيين، ربما يكون محبَطاً. إذ أن لديه شكوك خاصة خطيرة حول آفاق السلام على أساس اختلالات القوة الحالية والسيناريوهات المحتملة، وفقًا لمسؤول رفيع المستوى.

وخلال مبادرات خفض التصعيد أحادية الجانب في 2020-2021، عرفت المملكة العربية السعودية ماذا، ولكنها لم تعرف كيف، ومنذ عام 2021، عملت على إزالة العقبات وتمهيد الطريق للحظة تاريخية أكثر أهمية: اختتام اتفاق في المملكة العربية السعودية. وكان الحوثيون قد كرروا شروطًا مسبقة لإجراء محادثات مع الرياض، كرفع القيود المفروضة على المطارات والموانئ، ومغادرة قوات التحالف، للتحدث مع بقية اليمنيين.

إن المفاوضات الحالية حول "خارطة طريق لخفض التصعيد" والارتقاء بالمحادثات السعودية الحوثية، بعد التقارب السعودي الإيراني وبناء على وساطة عمانية، تلبي مطالب الحوثيين وتظهر ارتباطًا قويًا بين المحادثات السعودية الإيرانية والسعودية الحوثية.



اتفاق خفض التصعيد وشيك لكن هل يعني سلام مستدام؟

من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقية خارطة طريق لخفض التصعيد في غضون الأسابيع المقبلة إذا تمت تسوية التفاصيل جيداً، من الناحية المثالية (للمملكة العربية السعودية) حيث تأتي مع قرب ليلة القدر (18 أبريل)، والتي تعتبر أقدس ليلة خلال شهر رمضان وفي مكة المكرمة لأسباب رمزية تتعلق بالغفران والبركة والوحدة.

وكما قال ال جابر في تغريدة له عن الزيارة الأخيرة التي أثارت استياء الحوثيين وتأكيدهم مجددًا على أن المملكة العربية السعودية لا تزال طرفًا في الصراع ما لم يتم الوفاء بشروطهم، فإن الرياض تحاول استبدال مكانتها كطرف في النزاع بدور الوساطة حيث تعيد هندسة العلاقات الرسمية وغير الرسمية في اليمن بطرق شوهدت في عامي 1965 و1970، عندما توسطت المملكة العربية السعودية في محادثات بين الجمهوريين والملكيين في أعقاب اتفاق الانسحاب السعودي المصري من اليمن.

وتأمل الرياض أن يرد الحوثيون على زيارة ال جابر، مشيرين إلى التفاهمات والتنازلات الحالية من خلال زيارة السعودية لإبرام الصفقة. تضمنت الهدنة السابقة (أبريل - أكتوبر 2022)، التي انهارت بسبب مطالبة الحوثيين الحكومة بدفع رواتب أفراد أمن وعسكريي الحوثي، إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ووقف الأعمال العدائية بشكل غير مراقب، وإعادة فتح الطرق في تعز ودخول سفن الوقود إلى الحديدة.

وعلى الرغم من أن تفاصيل الاقتراح الجديد لم يتم الإعلان عنها بعد، فمن المحتمل أن تكون الهدنة الموسعة ستة أشهر على الأقل، أو وقفا لإطلاق النار في أحسن الأحوال، بالنظر إلى أن فترة التجديد التي تبلغ شهرين سمحت للحوثيين فقط بالاستفادة من التمديد في تأمين المزيد من المكاسب.

من حيث الجوهر، من المحتمل جدًا أن تشمل الشروط توسيع وجهات الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، والتيسير الموحد وإزالة قيود الاستيراد كما شهدنا مؤخرًا، ودفع رواتب جميع الموظفين العموميين في جميع أنحاء اليمن، وتشكيل اللجان الفنية بما في ذلك المتعلقة بتوحيد السياسة النقدية لتمهيد الطريق أمام إعادة دمج البنك المركزي اليمني.

على عكس الهدنة التي تم التوصل إليها في أبريل 2022 أو اتفاقية ستوكهولم 2018 التي لم تكن مرتبطة بشكل واضح بجدول زمني للمحادثات الشاملة، فإن خارطة الطريق لخفض التصعيد مرتبطة بالاستئناف المأمول لمحادثات السلام بين اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من عمان (والمملكة العربية السعودية)، بفترة انتقالية.

ومع ذكريات اليمن الحية لمفاوضات السلام وعدم التنفيذ، يمكن توقع تطبيع الوضع الراهن، نظراً لأن رمال الصراع المتحركة عميقة ومتغيرة للتحرك في أي اتجاه. التفاؤل الحذر مطلوب، وحسن النية هو المفتاح لتغيير مسار الحرب، الذي لم يظهر بعد.

تحقيقا لهذه الغاية وفيما يتعلق باليمنيين فإن "التدخل العسكري السعودي على وشك الانتهاء" حسبما قالت ندوى الدوسري، باحثة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط، واضافت "لكن الحرب (الداخلية) في اليمن على وشك أن تصبح أكثر حدة". حيث يمثل الاختراق السعودي-الحوثي خطوة واحدة فقط، لكن الطريق إلى السلام المستدام في اليمن لا يزال يبدو معقدًا.