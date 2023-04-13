شكرا لبحثكم عن خبر هكر في صنعاء يخترق واتساب مواطن ويحول من رصيده نصف مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام هكر خطير في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، باختراق حساب واتس آب خاص بأحد المواطنين في المدينة، وتحويل قرابة نصف مليون ريال يمني.

وقالت مصادر أمنية، أن المدعو "س. هـ. ع. س. ا" في الـ27 من عمره، اخترق حساب واتس آب مواطن يدعى "حلمي محمد عبده الوصابي"، وحول منه مبلغ 490 ألف ريال باسمه.

المصادر أوضحت، بأن الجهات المعنية أودعت الهكر في قسم شرطة سعوان، حيث اعترف المتهم بارتكابه جريمة اختراق حساب الواتسأب التابع للمواطن حلمي الوصابي، والدخول إلى إحدى المجموعات الخاصة بالصرافة وتحويل منه المبلغ المذكور، وذلك بالاشتراك مع متهم آخر.

وأشارت المصادر إلى أن الهكر، من أصحاب السوابق في اختراق الحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي وتم ضبطه في مركز شرطة 14 أكتوبر بأمانة العاصمة بنفس التهمة، إلا أن قيادات في المخابرات التابعة لمليشيا الحوثي وجهت بأمر الإفراج عنه، كونه أحد المجندين في جهازها المخابراتي.