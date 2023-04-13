شكرا لبحثكم عن خبر "واس" تنسف شائعة وفاة الملك سلمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول نشطاء محليون وخليجيون، فجر اليوم الخميس، أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبعد وقت قصير من انتشار تغريدات رصدها نافذة اليمن، على حسابات عديدة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر"، حول وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خرجت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس بخبر رسمي ينسف صحة مزاعم تلك الأنباء.

وقالت وكالة أنباء واس قبل قليل ان "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده - رحمه الله -".

واضافت الوكالة، :"وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون"".

ونسف الخبر المنشور على موقع وكالة الأنباء السعودية واس الرسمية، جميع الأنباء التي لا زالت حتى اللحظة تتوارد على مواقع التواصل الاجتماعي.