شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. مسيرة حوثية تهاجم الية عسكرية للصاعقة بالضالع وتقتل قائدها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شنت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس، هجوم جوي بطائرة مسيرة هجومية، ضد مواقع القوات المشتركة الجنوبية في جبهة شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر ميدانية لنافذة اليمن، أن طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت موقع عسكري للقوات المشتركة الجنوبية في جبهة الفاخر شمال الضالع، ما أسفر عن سقوط جريح وخسائر عسكرية.

وأوضحت المصادر، بأن طائرة حوثية مسيرة هجومية، قصفت أحد مواقع القوات المشتركة شمال محافظة الضالع، في هجوم جوي شنته المليشيات الحوثية، رغم المفاوضات التي تجريها المملكة العربية السعودية وعمان مع قيادة الانقلابيين في العاصمة المحتلة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أصابة جندي نتيجة القصف الحوثي الذي طال طقم عسكري للواء الثاني صاعقة بالقرب من مواقع حبيل الكلب في جبهة الفاخر، وأدى إلى إعطاب الآلية العسكرية.