شكرا لبحثكم عن خبر بشكل مقزز .. هكذا تسابقت القيادات الحوثية للصور مع السفير ال جابر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مذلة لثلاثة من القيادات الحوثية بينها رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، خلال لقائهم بالسفيرالسعودي في القصر الرئاسي بصنعاء.

وتظهر الصور التي رصدها "المشهد اليمني"، السفير السعودي قاعدًا في كرسيه في حين يتناوب القيادات الحوثية على المقعدين الذي بجواره لالتقاط الصور معه، في مشهد وصفه متداولوا الصور، بالمذل والمخزي لتلك القيادات التي يبدو أنها غير مصدقة أنها التقت بالسفير السعودي!.

وبينت الصور، ثبات السفير السعودي، لدى اليمن، محمد آل جابر، في مكانه، في حين تناوبت القيادات الحوثية، مهدي المشاط، ومحمد عبدالسلام، وعلي ناصر قرشه، على المقعدين الذي عن يمين السفير وشماله، لأخذ الصور معه.

الجدير بالذكر، أن مباحثات يجريها الوفدين السعودي والعماني، مع قيادات حوثية بالعاصمة صنعاء، للدفع بالأطراف اليمنية نحو تجديد الهدنة وإحياء عملية السلام، عقب التقارب الأخير بين الرياض وطهران.