إب..قيادي حوثي يطلق النار على سائق دراجة نارية تلاسن مع نجله

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلق قيادي حوثي النار على سائق دراجة نارية في مدينة إب (وسط اليمن)، إثر شجار نشب بين نجله وبين السائق في أحد شوارع المدينة.



وقال مصدر محلي، إن القيادي الحوثي "حسين المساوى"، أطلق الرصاص من سلاحه الشخصي على سائق دراجة نارية بسبب شجار وتلاسن دار بين ابنه والسائق بسبب الزحام.



وأوضح أن تلاسنا نشب بين "نجل المساوى" الذي كان يقود سيارة والده، وسائق الدارجة النارية أثناء ماكانا يسيران في أحد شوارع المدينة، لينزل على إثره القيادي الحوثي من سيارته ويطلق النار على سائق الدراجة النارية بشكل مباشر ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية.

وأضاف أنه جرى نقل السائق إلى أحد المستشفيات وأجريت له عملية جراحية.



وفي وقت سابق من مساء أمس تعرض الناشط "ثائر الشعيبي" للضرب المبرح من قبل عناصر حوثية في بوابة السجن المركزي أثناء محاولته إدخال وجبات إفطار للنزلاء.



وتشهد مدينة إب منذ مطلع رمضان الجاري انتهاكات حوثية واسعة، وذلك على خلفية الخروج الكبير الذي صاحب تشييع الناشط المكحل الذي قتل في سجون المليشيا، والتي تحولت مراسيم تشييعه إلى تظاهرة مناهضة للحوثيين.

