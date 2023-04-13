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شبوة.. أربعة قتلى وجرحى بينهم مدنيين في اشتباكات بين أفراد من قوات العمالقة في بيحان  

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جنديان وأصيب مدنيان، مساء الأربعاء، في اشتباكات بين عناصر من قوات العمالقة المدعومة إماراتيا غرب محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "خلافاً نشب، مساء الأربعاء، بين جنود من قوات العمالقة داخل سوق للقات في مديرية بيحان وتطور إلى اشتباك مسلح".
 
وأوضح أنه وفي الوقت الذي تصاعد الخلاف بين الجنود، أقدم أحدهم على إطلاق النار بشكل عشوائي على زملاءه، في الوقت الذي كان السوق يكتظ بالمتسوقين.
 
وحسب المصدر فإن الحادثة أسفرت عن مقتل جنديين من قوات العمالقة، وإصابة مواطنين اثنين أحدهما إصابته خطيرة وقد تم نقلهما إلى مستشفى بيحان.
 
ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي على شبوة في أغسطس من العام الماضي، تشهد مدن المحافظة انفلاتاً أمنياً مستمراً يروح فيه ضحايا مدنيين وعسكريين.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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