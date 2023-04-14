وزير الدفاع يطلع على الترتيبات لاستقبال الدفعة الأولى من الأسرى المحررين في مطار عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً باللجنة المكلفة لاستقبال الأسرى المحررين من سجون مليشيا الحوثي الارهابية.



واطلع وزير الدفاع، على الاستعدادات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي قامت بها اللجنة لاستقبال الدفعة الأولى من الأسرى المحررين في مطار عدن غداً الجمعة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتشمل الدفعة الأولى" 72 اسيراً بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء الركن ناصر منصور هادي".



وأشاد الفريق الداعري، ببطولات وبأس أسرى القوات المسلحة الميامين في سجون المليشيات الحوثية وتحملهم للتعذيب والتغييب القسري لسنوات في سبيل الوطن والدولة.



وشدد على تنظيم استقبال يليق بتضحياتهم وصمودهم ابتهاجاً بحريتهم وكسرهم للأغلال والقيود، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستبذل كافة الجهود للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من سجون المليشيات.



وتنطلق غدا الجمعة، عملية تبادل الأسرى بين الحكومة ومليشيات الحوثي، بإطلاق سراح 322 أسيرا، بينهم 72 تابعين للحكومة و250 من الحوثيين عبر رحلات طيران تنظمها جمعية الصليب الأحمر بين مطاري صنعاء وعدن.



وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة عن اتفاق مع مليشيات الحوثي يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص..