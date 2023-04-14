"حضرموت الجامع" يطالب بإشراكه في أي تسوية سياسية ويهدد بالتصعيد في حال تهميش المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - توعد مؤتمر حضرموت الجامع، يوم الخميس، بالتصعيد في حال عدم اشراكه كطرف أساسي في أي تسوية سياسية بين الأطراف اليمنية.



جاء ذلك في بيان عقب اجتماع استثنائي عقدته رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع وأمانته العامة، ووصل "يمن شباب نت" نسخة منه.



وأكد البيان على تمسك مؤتمر حضرموت بأهدافه المشروعة، مطالباً بإشراك المحافظة عبره كطرف أساسي في التسويات التي تخص الشأن اليمني، وما يمكن أن تخرج به أي مشاورات قادمة.



وعبر عن رفض مؤتمر حضرموت الجامع للإقصاء والتهميش، محذراً من أي تجاوز أو اغفال مكانة حضرموت، وعدم قبوله بالالتفاف على ذلك.



وهدد باللجوء إلى خيار التصعيد في مواجهة الجهات التي تتعمد تهميش استحقاق حضرموت، مطالبا بتمثيلها العادل بمن يتم اختياره من قبلهم.



وأكد البيان على أهمية تشكيل فريق لدراسة استقلال حضرموت إدارياً ومالياً وعسكرياً وأمنياً، وإقرار تشكيل فريق سياسي تفاوضي عن حضرموت.



وأعرب مؤتمر حضرموت عن دعمه لقوات المنطقة العسكرية الثانية والنخبة الحضرمية، محذراً من المساس بها أو تفكيكها تحت أي مبرر.



وشدد على عدم السماح بافتعال أي أزمات بين أبناء حضرموت سواء من الداخل أو الخارج، مهيباً بهم إلى الاستعداد لأي طارئ يتطلب منهم الدفاع عن مبادئهم ومستقبل أجيالهم.