مأرب.. أسرة يمنية تعفو عن قاتل نجلها أمام حشد كبير من مشائخ القبائل

المنامة - ياسر ابراهيم - عفت إحدى الأسر المنتمية لقبيلة بني ضبيان محافظة صنعاء مساء الخميس، عن قاتل نجلها، بحضور عدد كبير من القبائل اليمنية بمحافظة مأرب.

وكان عدد من مشائخ قبائل (بني ضبيان، عبيده، مراد، بني جبر، العوالق، الجدعان، جهم، نهم، أرحب، الحيمتين، وغيرهم)، يتقدمهم محافظ محافظة صنعاء الشيخ عبدالقوي شريف، قد تقدموا بطلب العفو والصفح من أولياء دم المجني عليه "أحمد مبارك بن صالح كليب قملان" عن قاتل نجلهم من أسرة "علي بن علي قملان" ابتغاءً لوجه الله في هذه الليالي المباركة.

وخلال الاجتماع القبلي الموسع قام أولياء الدم بالعفو عن قاتل نجلهم وسط ترحيب ومباركة واسعة من قبل الحضور، الذين تقدمهم الشيخ ناجي بن علي العرادة، والشيخ مراد بن محسن معيلي، والشيخ احمد الباشا بن زبع، والشيخ حسن ابو عشة والشيخ حسين بن هذال، والشيخ ناصر بن مبارك سلامة وغيرهم من مشائخ القبائل اليمنية.

ووصف محافظ صنعاء الشيخ عبدالقوي شريف، العفو وفي العشر الأخيرة من رمضان بالعمل الانساني والديني العظيم، ويمثل قدوة حسنة وخطوة ايجابية للاخرين في طريق التسامح والتصالح بين مختلف القبائل اليمنية".

وأشاد الشيخ شُريف بجميع المشائخ والشخصيات الرسمية من مختلف القبائل اليمنية، والذين سعوا وشاركوا وحضروا هذا الموقف الانساني الكبير.

من جهتهم، أشاد المشائخ الحضور بالموقف الانساني لآل كليب، كما أشادوا بمساعي المحافظ الشيخ عبدالقوي شريف في ذلك".

يأتي هذا بعد شهرين من عفو الشيخ "عبدالله القحاطي"، عن قاتل نجله، أثناء إخراجه إلى ساحة الإعدام، وسط حضور جمع غفير من شيوخ القبائل والأعيان في مدينة مأرب، نهاية فبراير الماضي.