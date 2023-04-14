اليمن.. وصول الدفعة من الأسرى المحررين إلى مطاري عدن وصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من الأسرى المحررين التابعين للحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى مطاري عدن وصنعاء على التوالي ضمن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بناءاً على تفاهمات برن السويسرية.



وقال مراسل "يمن شباب نت" في عدن، إن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي، وصلت إلى مطار عدن وعلى متنها 35 من أسرى القوات الحكومية يتقدمهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي.



بدوره قال المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، ماجد فضائل: "نستقبل اليوم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي في مطار عدن الدولي وعدد من الأبطال بعد أكثر من ثمان سنوات من تعرضهم للأسر وهم يتقدمون الصفوف الأولى في مواجهة انقلاب الحوثيين".



وأضاف في تغريدة على تويتر، "هذه لحظة مهمة لأسر وأهالي المحررين المفرج عنهم وهي لحظة فارقة ومهمة لنا في الفريق الحكومي المفاوض".



وتابع: "اليوم هو الأول لبدء عملية التبادل وستستمر العملية خلال اليومين القادمين حيث سيتم نقل المشمولين في اتفاق برن سويسرا".



وأكد "فضائل"، أن "هذه الصفقة جزء من كل.. وسنعمل بكل طاقتنا من أجل تحرير كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين".



وفي صنعاء، أعلنت وسائل إعلام حوثية وصول الدفعة الأولى وعددهم 125 مقاتلاً عبر رحلة جوية انطلقت من مطار عدن.



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، 14/نيسان/2023، انطلاق عملية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بناءاً على تفاهمات برن السويسرية في العشرين من مارس الماضي.



وبحسب برنامج اليوم من الأول من الاتفاق فإنه من المتوقع أن تصل رحلتين إضافيتين، اليوم الجمعة، إلى مطاري عدن وصنعاء، وعلى متنها 35 من أسرى الحكومة الشرعية و125 من أسرى مليشيا الحوثي.



وفي 20 مارس/آذار الماضي، اختتمت جولة مفاوضات في سويسرا بين الحكومة والحوثيين، بالاتفاق على خطة تنفيذية لإطلاق سراح 887 محتجزاً من الجانبين، في عملية تستمر لثلاثة أيام وعبر سته مطارات.