[ اليمن.. وفدا السعودية وعُمان يغادران صنعاء بعد نقاشات استمرت نحو أسبوع ]

غادر الوفدان السعودي والعُماني، العاصمة اليمنية صنعاء، تباعاً خلال الساعات الماضية، بعد نحو أسبوع من وصولهما، دون الحديث عن نتائج النقاشات مع قيادات مليشيا الحوثي التي وصفتها بأنها اتسمت بـ"الجدية والشجاعة".



وأكدت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت" في العاصمة اليمنية صنعاء، مغادرة الوفد السعودي مطار صنعاء الدولي، الليلة الماضية بعد زيارة استغرقت نحو 6 أيام جرى خلالها نقاشات مع ميليشيا الحوثي دون الإفصاح عن نتائجها.



إلى ذلك قالت مصادر ملاحية إن الوفد العماني هو الآخر غادر اليوم الجمعة مطار صنعاء.



وفي السياق وصفت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، تلك لنقاشات التي دارت في صنعاء بأنها اتسمت بـ "الجدية والشجاعة".



وأشار الناطق باسم المليشيا ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر، إلى أن النقاشات أحرزت تقدما في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق.



وأشارت مصادر مطلعة أنه المتوقع أن تعقب هذه النقاشات لقاء آخر قبل نهاية شهر رمضان، وسط تضارب الأنباء عن مكانها بين مكة وصنعاء.



ومنذ مساء السبت يعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات مليشيا الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

