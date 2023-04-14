شكرا لبحثكم عن خبر جمعية أطفال عدن للتوحد توزع كسوة العيد لـ65 طفلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

وزعت جمعية أطفال عدن للتوحد، اليوم، بالعاصمة عدن كسوة العيد لعدد 65 طفلا من أطفال طيف التوحد.

وتضمن توزيع كسوة العيد على مختلف الفئات العمرية بالجمعية 45 كسوة عيد مقدمة من تكتل نون النسوي، بالإضافة إلى 20 كسوة عبر مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية كإهداء من محسنون بدولة الكويت الشقيقة.

و أكدت رئيسة جمعية أطفال عدن للتوحد المهندسة عبير اليوسفي، حرص الجمعية على تقديم كسوة العيد للأطفال في كل عام، ومشاركتهم فرحة العيد وتخفيف المعاناة على أسرهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما عبرت اليوسفي، عن شكرها للجهات والمبادرات الداعمة للجمعية وتسعى لفعل الخير وادخال البهجة والسرور ورسم الابتسامة على شفاة الأطفال.