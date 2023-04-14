شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. نايف البكري يحتفل بوصول محمود وناصر ويطالب برجب وقحطان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الاتفاق الذي نص على إطلاق سراح الاسرى بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح والصحفيين المعتقلين، وكذا أسرى التحالف هو خطوة مرحب بها، لطالما سعت الحكومة لتنفيذه بشتى السبل، ان حرية المختطفين والمسجونين ظلما وعلى رأسهم فيصل رجب ومحمد قحطان وغيرهم مطلب لابد أن ينفذ ليؤسس لأرضية السلام الشامل. كما ورد من صفحته بالفيس بوك

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