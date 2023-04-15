شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تؤكد دعمها للسعودية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن وفدا من البيت الأبيض أكد دعمه للسعودية على صعيد اليمن وغيره من الأماكن، وذلك خلال محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف المتحدث أن البلدين اتفقا خلال المحادثات على البقاء على تواصل منتظم.

أتت تلك التصريحات بعد ساعات من ترحيب واشنطن بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى في اليمن، داعيًا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أن كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وصلا إلى السعودية، يوم الخميس، والتقيا بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أنه أجرى اجتماعا مثمرا للغاية مع الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب غراهام، عن رغبته في "العمل مع الإدارة الأمريكية والجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس من أجل الارتقاء بالعلاقات الأمريكية السعودية إلى المستوى التالي".

في اليوم ذاته قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي وناقشا خلاله إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

بيان البيت الأبيض أفاد بأن سوليفان "سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي، حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنة بوساطة الأمم المتحدة".