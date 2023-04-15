تصريح حوثي مفاجئ بشان الاصلاحي المختطف محمد قحطان

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس لجنة أسرى الحووثيين عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان. وقال رئيس لجنة الاسرى : محمد قحطان كان أحد عقد المفاوضات. وأضاف : وعندما طلب الطرف الآخر التفاوض حوله لم يكن لدينا مانع لكن الطرف الآخر غير جاد. وأختتم :ويستخدمون ورقة قحطان للابتزاز فقط

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