شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. جمهورية مصر العربية تمنع اليمنيين اصحاب الجوزات الخاصة والدبلوماسية من دخول اراضيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر إعلامية يمنية، فجر اليوم السبت، عن إجراءات جديدة فرضتها السلطات المصرية، حول دخول اليمنيين إلى أراضيها.

وقال إعلاميين في تدوينات نشروها على حسابهم الرسمي بموقع تويتر، السلطات المصرية أصدرت قرارات جديدة قضت بمنع حاملين الجوازات الدبلوماسية اليمنية من دخول أراضيها، إلّا بِموافقة أمنية.

واضافت المصادر، ان الإجراءات الجديدة قضت أيضا بمنع دخول أصحاب الإقامات الدراسية، إلا بموافقة أمنية من السلطات المصرية.

وناشدت المصادر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، بالعدول عن الإجراءات الجديدة، التي جاءت ردا على تصريحات وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك المحسوب على جماعة الإخوان، أثناء زيارته إلى إثيوبيا، حيث أدلى بتصريحات تدعم سد النهضة أثارت غضب الحكومة المصرية، التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني طوال سنوات الحرب المنصرمة.

وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي عن السفارة اليمنية في القاهرة يؤكد أو ينفي صحة ما ورد في تدوينات الإعلاميين اليمنيين أدناه.