شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. إحباط تهريب كمية كبيرة من أجهزة اتصالات عسكرية قادمة من عمان صوب الحوثيين بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أحبطت السلطات الأمنية في محافظة المهرة، اليوم السبت، عملية تهريب شحنة كبيرة من أجهزة الاتصالات العسكرية، في طريقها إلى مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، عبر المنفذ الدولي الرابط بين اليمن وسلطنة عمان، بعد عدة محاولات تهريب لأسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت مصادر أمنية، أن السلطات في جمارك منفذ شحن بمحافظة المهرة، أفشلت محاولة تهريب طردين بداخلهما أجهزة اتصالات عسكرية، متوجهة صوب العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وأوضحت المصادر، بأن الأفراد أثناء عملية تفتيش شاحنة محملة باثاث منزلي قادمة من سلطنة عمان، ضبطوا 80 جهاز يستخدم في الاتصالات العسكرية من نوع "موتورولا" ‎ماليزي الصنع، داخل طردين.

يأتي ذلك، بعد إفشال عشرات المحاولات، لتهريب أسلحة وصواريخ وذخائر عسكرية ومحركات طائرات مسيرة، في منفذ شحن، جميعها قادمة من سلطنة عمان الداعم اللوجستي والسياسي والاقتصادي لمليشيا الحوثي الإيرانية.