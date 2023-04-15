شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. اليمنية تبدأ استعداداتها لموسم الحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بناءا على توجيهات رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد، عُقد في عدن وصنعاء اجتماعين مماثلين ضم قيادة الخطوط الجوية اليمنية وممثلي عن وزارة الأوقاف والإرشاد وممثلين عن وكلاء الحج والعمرة بشأن الترتيب والتنسيق والتنظيم لنقل حجاج بيت الله لهذا الموسم 1444هـ.

حيث ترأس الإجتماع في عدن، نائب المدير العام للشؤون التجارية الأستاذ محسن حيدرة، بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بمدير عام الحج والعمرة الأستاذ عبدالكريم الشيخ، ومدير عام النقل الأستاذ عبدالرقيب شجاع الدين، و ممثلي وكلاء الحج والعمرة، وتم مناقشة الآلية المتعلقة بموسم الحج لهذا العام والترتيب والتنظيم لحجاج بيت الله الحرام بالشكل المطلوب والتنسيق المشترك بين الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية ووزارة الأوقاف ووكلاء الحج والعمرة، لما من شأنه خدمة الحجاج الكرام على أكمل وجه، وكذلك تجنب وتلافي اي إشكاليات وصعوبات حصلت في العام الماضي.

وفي صنعاء ترأس الإجتماع مدير إدارة المبيعات الأستاذ خليل جحاف بحضور ممثلي عن وزارة الأوقاف والإرشاد ووكلاء الحج والعمرة.

الإجتماع استعرض آلية استلام طلبات الحج والتسهيلات المقدمة للحجاج لهذا العام 1444هـ، وأكد على أهمية تلبية طلبات الحجاج بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وتسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما تطرق الإجتماع مع الحاضرين إلى أهمية الإعداد الصحيح لترتيب الآلية التي سيتم اعتمادها، وكذلك تم اعتماد الأسعار لجدة والمدينة.

وايضا تمت مناقشة آلية استلام طلبات الحج من وقت مبكر، وبما يضمن تسهيل إجراءات المتقدمين وإنجاز معاملاتهم طبقا للمواعيد المحددة.

وحث الإجتماع وكلاء الحج والعمرة على أهمية توفير الخدمات للحجاج وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير كافة متطلبات سفرهم وسكنهم، طبقا للإجراءات المتبعة، والتواصل مع المعنيين لحل أي إشكالات قد تواجههم .

#Yemen_Airways