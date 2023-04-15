شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المالكي يعلن وصول (19) أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، اليوم السبت، وصول (19) أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

واوضح المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) ان من بين الاسرى (16) أسيرًا سعوديًا و(3) أسرى سودانيين وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيرًا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

واكد العميد المالكي، أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين..مثمنًا جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.