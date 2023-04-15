شكرا لبحثكم عن خبر اليمن ترحب بالجهود السعودية لاحياء مسار السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رحبت الجمهورية اليمنية، بالبيان الصادر عن الاشقاء في المملكة العربية السعودية المتعلق بزيارة فريقها الى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر.

واشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بجهود المملكة المستمرة لتخفيف المعاناة الانسانية واحياء مسار السلام في اليمن امتداداً لمبادرتها المعلنة في مارس 2021..مجددة باسم الحكومة اليمنية تأكيدها على دعم جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وكافة المساعي الاقليمية والدولية الرامية لانهاء الانقلاب وايقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام.

واكد البيان، حرص الحكومة على انهاء معاناة الشعب اليمني والاستمرار في تعاملها الإيجابي مع كافة المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن ووقف عدوان مليشيا الحوثي الارهابية على الشعب اليمني الذي أنتج اسوأ ازمة إنسانية في تاريخ اليمن، والوصول الى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات المتفق عليها