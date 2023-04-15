شكرا لبحثكم عن خبر عدن: صرف اكرامية للاسرى المحررين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علنت شركة الإنماء أكسبرس للصرافة والتحويلات قبل قليل عن بدء صرف إكراميات للأسرى الذين تم الإفراج عنها مؤخراً.

ولم تحدد الصرافة مقدار الاكرامية التي ياتي صرفها متزامنا مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر.