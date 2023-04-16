"خطوة نحو حل الأزمة".. قطر والأردن ترحبان بعملية تبادل الأسرى في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - رحبت قطر والأردن، السبت، بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واعتبرتها بادرة إنسانية وخطوة نحو حل الأزمة.



وقالت الخارجية القطرية في بيان، "ترحب دولة قطر بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين وتعتبرها بادرة إنسانية من شأنها تمهيد الطريق للحل السياسي الشامل".



وأعرب البيان، عن تطلع قطر لتعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام المستدام بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية.



كما جدد موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.



وأعرب البيان ايضا عن تقدير دولة قطر لدور مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ولجنة الصليب الأحمر في رعاية تبادل الأسرى.



من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة نحو "تحقيق الهدنة وحل الأزمة".



أعرب البيان أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مشيدا بالدور "الهام" الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى.



كما أثنت الخارجية الأردنية على الجهود "البناءة" لوفدي السعودية وسلطنة عُمان، التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.



ومساء السبت أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإفراج عن 357 محتجزاً في اليوم الثاني من عملية صفقة التبادل بين الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى.



ونوهت اللجنة الدولية، إلى أن عمليات إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، ستستمر يوم غدٍ الأحد.



وفي 20 مارس/ آذار الماضي، اتفقت الحكومة مع الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بالخصوص.

