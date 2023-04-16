وزير الصحة يناقش الخطة التشغيلية للهيئة العليا للأدوية للعام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن، السبت، وناقش المجلس الخطة السنوية التشغيلية للهيئة العليا للأدوية للعام 2023م والخطة الاستراتيجية الخمسية للهيئة.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير بمجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بحضور وكيل وزارة المالية خالد الحوثري.

وخلال الاجتماع وقف المجلس أمام عدد من التقارير المدرجة على جدول أعماله والمتضمن الحساب الختامي للعام 2022م وتقرير الانجاز لذات العام المشتمل خطة الهيئة للعام المنصرم والمهام المنجزة والتي من شأنها تطوير وتحسين مستوى أداء دوائر الهيئة وأنشطتها الإدارية والفنية.

اكما وقف أمام محضر اجتماعه السابق واقره بعد إدخال عدد من الملاحظات عليه وأجل البت في مناقشة الموازنة السنوية والحساب الختامي إلى الاجتماع المقبل.

وأكد المجلس على ضرورة انتظام اجتماعات مجلس الإدارة بشكل منتظم والأخذ بالملاحظات المقدمة واستيعابها في الخطط والبرامج المنزلة من الهيئة بحسب الأنظمة واللوائح القانونية.

ودعا المجلس إلى رفع تصور للاجتماع القادم بإنشاء مكاتب للهيئة في المنافذ وتعزيز الربط الشبكي والمعلوماتي وتقييم الوضع المعلوماتي الراهن وتحديد الاحتياج فيه.

كما استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية الخمسية للهيئة للأعوام 2023-2027م والهادفة إلى وضع خطة استراتيجية شاملة تلبي طموح الهيئة وتحقق رسالتها ورؤيتها.

وزير الصحة أشاد بالجهود ومستويات الإنجاز في إدارات الهيئة المختلفة، لافتاً إلى ضرورة العمل بإعداد خطط مزمنة ومثمنة يسهل متابعة الإنجاز فيها.

ودعا الوزير بحيبح إلى العمل على إعداد هيكل تنظيمي يستوعب كل الإدارات ويحدد التوصيف الوظيفي لها.

وكان المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر احمد الباكري ونائب مدير عام الهيئة الدكتور محمد الدعيس قد وضعا الاجتماع أمام مجمل الأنشطة للاقسام والإدارات المختلفة والخطط المنجزة والمستقبلية والرؤى والأفكار الهادفة تعزيز وتحسين العمل وضمان جودة مخرجاته.