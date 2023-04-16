شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الرئيس عيدروس الزبيدي يعتمر إلى روح القائد البطل صالح السيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الحمد لله الذي وفقنا لطاعته، زرنا بيت الله العتيق، واتممنا مناسك عمرة إلى روح فقيد الوطن أخي اللواء صالح أحمد السيد. نسأل الله العظيم أن يتقبلها منا، وأن يتغمد فقيدنا الغالي أبو أحمد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

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