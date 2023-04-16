شكرا لبحثكم عن خبر إشهار فرع مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تم مساء أمس السبت الموافق 15 أبريل 2023 م في مقر النقابة بالتواهي اشهار مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين فرع العاصمة عدن.

وفي بداية الاجتماع ألقى نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين كلمة توجيهية أكد فيها أن تشكيل فرع النقابة في العاصمة عدن يأتي ضمن خطة النقابة باستكمال مجالس الفروع في جميع محافظات الجنوب التي بدأت في مكتب سيؤون بحضرموت وفي محافظات شبوة وأبين ولحج.

وقال أن عدن تمتلك كوادر صحفية وإعلامية ذات ثقل نوعي ومن هنا فإن تشكيل الفرع راعى تمثيل المؤسسات الإعلامية العريقة والإعلام الاليكتروني والجديد وتمثيل المرأة، داعيا الجميع إلى التكاتف من أجل تحقيق أهداف النقابة في تحسين الوضع المهني والمعيشي للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الذين عانوا كثيرا من التهميش والإقصاء.

من جانبه أشار نصر مبارك باغريب نائب الأمين العام المشرف العام على تشكيل واشهار فرع العاصمة عدن إلى أن امام فرع العاصمة عدن مهام جسيمة تتمثل في استيعاب كافة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة في عضوية النقابة وتشكيل اللجان الصحفية والإعلامية في المؤسسات الاعلامية ، وتأسيس الروابط الصحفية والإعلامية النوعية.

وأكد أن باب العضوية في نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ومن خلال مجالس الفروع مفتوح لكل الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ، معتبرا أن نشاط الفرع هو الأساس في هذه العملية.

وفي الاجتماع تم الاعلان عن اعضاء مجلس فرع العاصمة عدن من ثمانية صحفيين وإعلاميين من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، ويمثلون جميع وسائل الإعلام الجنوبي وهي وكالة أنباء عدن، تلفزيون عدن، إذاعة عدن، صحيفة 14 أكتوبر، الصحافة الاهلية، المراسلون، الإعلام الالكتروني، والإعلام الجديد، وذلك وبحسب المهام المحددة لمجلس فرع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين فرع عدن، وهم كما يلي:

١/ عبدالكريم الشعبي (رئيس مجلس نقابة فرع عدن)

٢/عدنان الاعجم (نائب رئيس الفرع، لشؤون الصحافة المكتوبة المقرؤة)

٣/ د. عادل محسن (نائب رئيس الفرع، لشؤون الإعلام المرئي والمسموع)

٤/ جمال بيضاني (مسؤول الأنشطة والتدريب)

٥/ عبدالقوي الاشول(مسؤول الحقوق والحريات)

٦/ امل عياش (مسؤول الشؤون التنظيمية)

٧/ غسان القعيطي (المسؤول المالي)

٨/منير النقيب (مسؤول الإعلام الجديد).

وفي ختام اجتماع الاشهار ألقى عبدالكريم الشعبي رئيس فرع مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن كلمة اكد فيها على تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المطروحة أمام النقابة والتي جسدها المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، مشيرا إلى أن الفرع سيعمل كل ما من شأنه تحسين الوضع المعيشي والمهني لكافة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين دون تمييز، والتوعية بأهمية مواجهة الإعلام المضاد المعادي لقضية شعب الجنوب.

حضر حفل الاشهار صلاح العاقل الأمين العام ونجيب مقبل رئيس الدائرة التنظيمية لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين .