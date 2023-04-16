شاهد .. الثلوج تتلف المحاصيل في شمال اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اكتست مناطق شمال صنعاء باللون الابيض نتيجة تساقط الثلوج بكثافة. وافاد مواطنون بتساقط امطار غزيرة بالاضافة الى الثلوج على بني الزبير بعمران يوم السبت ماتسبب باحتراق عدد من المحاصيل.

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