شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان خذله وزير الدفاع الداعري.. زملاء ابوزيد يناشدون محافظ عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إلى محافظ عدن بو زيد في حالة حرجة عدن/خاص يُعاني كبير المهندسين بقاعدة الإصلاح المركزية الفنية بوزارة الدفاع اليمنية العميد ركن خالد محمد سالم أبو زيد الأمرين جراء تدهور صحته بعد إصابته بذبحته صدرية وظهور سوائل في الرئة، وارتفاع أسعار الأدوية التي يتناولها. وناشد عدد من زملاء أبو زيد محافظ محافظة عدن الاخ احمد لملس بتحمل تكاليف العلاج، والتكفل بإرسال - حسب ما أوصى الأطباء_ زميلهم للعلاج في الخارج. وقالوا إن خذلان وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري مع مناشدات سابقة بهذا الخصوص جعلهم يناشدون الأخ لملس الذي بلا شك أنه سيتجاوب معهم بإذن الله.

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