شكرا لبحثكم عن خبر شاب من ذمار يقتل نفسه في حضرموت بسبب الغدر والديون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اقدم شاب من ذمار على الانتحار مساء السبت بمدينة المكلا.

وقالت مصادر لكريتر سكاي:اقدم شاب من أبناء #ذمار في #المكلا على الانتحار مساء يوم أمس، بعدما ترك فيديو يتحدث فيه عن ما ألم به من قسوة الحياة في #اليمن.

واضافت:وتعرضه لضغوط من الأقارب، ومن لهم ديون عنده، كذلك تعرضه لسرقة "معاوز" بما قيمته ١٠٠٠٠ ريال سعودي، أرسلهم لمحافظة #المهرة مع سائق باص، غدر به، وخان الأمانة.