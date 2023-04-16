شكرا لبحثكم عن خبر طبيب سعودي يكشف عن المفعول السحري لمشروب الزنجبيل في علاج السكر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن مشروب بسيط يساعد على خفض الضغط والسكري والدهون.

وقال الشهري، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”:” الزنجبيل والليمون والنعناع مشروب رائع حاول تشربه يومياً”.

وأكمل:”هذا المشروب ممتاز لمرضى الضغط والسكري والدهون، مشيرا:” ينزل الضغط والسكري والدهون”.

ولفت إلى أنه يتم إعداد هذا المشروب بدون سكر، موضحا:” إذا حطيت السكر كأنك يا أبو زيد ما غازيت”.

وأرفق الفيديو بتعليق، قائلا:”إذا كنت تستخدم علاج لتخثر الدم استشر طبيبك”.