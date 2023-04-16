شكرا لبحثكم عن خبر بن لزرق يكشف أسباب ماحدث لشقيق الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي فتحي بن لزرق:اذا اردت ان تعرف كيف ادمت الحرب قلوب اليمنيين تأمل هذه الصورة جيداً دقق فيها تذكر الصورة الأخيرة التي ظهر بها اللواء ناصر منصور هادي..

واضاف:أغمض عينيك ثم أفتحهما لترى هذه الصورة جيدا.

ثمة مئات الالاف من الناس الذين خطت الحرب خطوطها المؤلمة والظالمة والموجعة على قلوبهم قبل وجوههم ..

واختتم:8 سنوات من الحرب لم تُغير وجوه الناس فقط ، لقد غيرت أشياء كثيرة بحياتنا نحو الأسوأ لذلك فتوقف الحرب مدخل أساسي لكي لا تتحول حياتنا الى جحيم أكبر مما نعيشه اليوم الحمد لله على سلامة الاسرى جميعاً وعلى رأسهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي.

ونسأل الله ان تكون هذه الاحداث نهاية الأحزان في بلادنا.