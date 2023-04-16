اليمن.. انطلاق المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

المنامة - ياسر ابراهيم - انطلقت صباح اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، بموجب تفاهمات برن السويسرية.



وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تحديثها اليومي لعملية الإفراج، عن وصول أول طائرة إلى صنعاء تحمل 48 محتجزًا سابقًا من مأرب، بالتزامن مع وصول طائرة أخرى إلى مأرب تحمل 42 محتجزاً سابقاً من صنعاء.

في الأثناء تشهد مدينة مأرب (شرقي اليمن) مراسيم استقبال رسمية وشعبية للأسرى والمختطفين المحررين.



وبحسب البرنامج المجدول لليوم فإن ثلاث رحلات ستنطلق من مطار تداوين بمأرب تقل على متنها 107 أسيراً حوثياً، يتزامن ذلك مع انطلاق رحلتان من مطار صنعاء على متنها 89 من الأسرى والمختطفين الموالين للحكومة الشرعية بينهم الصحفيين الأربعة المحكومة عليهم بالإعدام، ونجل وأقارب نائب الرئيس السابق علي محسن صالح، وفق ما أكده الجانب الحكومي.

والجمعة انطلقت عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين بموجب تفاهمات برن السويسرية، وجرى خلال اليومين الماضيين الإفراج عن 675 محتجزا من الجانبين من إجمالي 887 تم الاتفاق على إطلاق سراحهم.

