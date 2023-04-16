مأرب.. وصول الصحفيين الأربعة بعد نحو ثمان سنوات من المعاناة في سجون مليشيا الحوثي

أطلقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد، سراح الصحفيين اليمنيين الأربعة الذين أصدرت بحقهم أوامر إعدام، وذلك بعد نحو ثماني سنوات من المعاناة.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن الصحفيين الأربعة، (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي)، وصلوا إلى مطار تداوين بمحافظة مأرب، على متن طائرة ثانية للصليب الأحمر ضمن عشرات المختطفين والأسرى المفرج عنهم من سجون مليشيا الحوثي بموجب تفاهمات برن السويسرية.



وأوضح أن مراسيم استقبال رسمية وشعبية كانت في استقبال الصحفيين المحررين وسط حضور صحفي لافت.



وأضاف أن الصحفيين الأربعة التئموا بأسرهم وأقاربهم الذين كانوا في مقدمة المستقبلين؛ في حين من المقرر أن يتم إخضاعهم للمراجعة والاستشارة الطبية العاجلة في وقت لاحق.



والصحفيون الأربعة (توفیق المنصوري وأكرم الولیدي وعبد الخالق عمران وحارث حمید) كانت قد اختطفتهم المليشيا في التاسع من يونيو من العام 2015م، من صنعاء، وأخضعتهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة، قبل أن تُصدر بحقهم أوامراً بالإعدام في أبريل 2020م، بسبب عملهم الصحفي.



