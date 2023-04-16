شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يزور القعطبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لملس يطمئن على صحة محافظ عدن الأسبق أحمد القعطبي

زار وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب، محافظ عدن الأسبق أحمد محمد القعطبي إلى منزله في مدينة إنماء.

واطمأنّ لملس خلال الزيارة على الحالة الصحية للقعطبي، وتبادل معه أطراف الحديث حول الأوضاع العامة في العاصمة عدن والجهود التي تبذلها السلطة المحلية للنهوض بالعاصمة في المجالات كافة، بما يعيد للعاصمة رونقها وريادتها ومكانتها التي تليق بها.

وأكد المحافظ لملس، في سياق حديثه، استعداد تقديم العون والرعاية للأستاذ أحمد قعطبي، وغيره من الشخصيات التي قدمت عصارة جهدها في خدمة العاصمة عدن والوطن بشكل عام.

ومن جانبه أشاد القعطبي، بجهود المحافظ لملس لخدمة العاصمة عدن وأبنائها، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة إلى منزله والاطمئنان على صحته.

رافق المحافظ لملس في زيارته وكيل محافظة عدن الاستاذ صلاح العاقل و الدكتور وسام معاوية مدير عام مديرية الشيخ عثمان.