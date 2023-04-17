وفاة خمسة من رجال المرور في حادث مروري بذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، الأحد، خمسة من رجال المرور، بحادث مروري، في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن خمسة من رجال المرور لقوا حتفهم، أثناء انقلاب الونش التابع للمرور في منطقة المصنعة، حمام علي، على خط الحديدة ذمار، والذين كانوا يستقلونه.

وأوضحت المصادر، أن أفراد المرور، كانوا يستقلون الونش في مهمة لرفع قاطرة انقلبت في نقيل المصنعة، لكنهم تعرضوا للانقلاب، والوفاة جميعا، قبل وصولهم للمهمة المرسلين لأجلها.

ونشر ناشطون صورا للونش التابع للمرور والخاص برفع السيارات المخلفة، بعد انقلابه، وقد تعرض للتدمير بشكل شبه كامل، نتيجة الانقلاب.

