شكرا لبحثكم عن خبر طبيبة روسية تدحض شائعة عن أضرار أكل البيض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دحضت الأخصائية الروسية لأمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا ياكوفليفا، أسطورة شائعة حول مخاطر أكل بيض الدجاج.ح

وصرحت لصحيفة Gazeta.ru الإلكترونية بأن تلك الأسطورة تنطلق من اعتقاد شائع يفيد بأن صفار البيض يرفع مستويات الكوليسترول في الدم. وعلاوة على ذلك، فإن تأثير البيض على هذا المعدل مبالغ فيه إلى حد بعيد.

على العكس من ذلك، فإن الدجاج البياض يساهم في إنتاج الكولسترول "الجيد" أو البروتين الدهني العالي الكثافة. وقالت ياكوفليفا إنه يحمي الأوعية الدموية من تكوين جلطات الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض أخرى في جهاز القلب والأوعية الدموية.

فيما قالت أخصائية التغذية والأمراض الباطنية، مارغريتا كوروليوفا، في حديث أدلت به لقناة "موسكو 24" التلفزيونية إن بيض الدجاج مفيد بصورة خاصة لكبار السن، إذ أن البروتين يجدد الجسم ويمكّن الشخص المسنّ من الحفاظ على عمليات التجديد على المستوى الخلوي.

مع ذلك، ينصح خبراء التغذية بتناول ما لا يزيد عن بيضتيْن في اليوم. كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أن يقصروا أنفسهم على تناول 5 بيضات في الأسبوع.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا