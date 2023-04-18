بوساطة محلية.. تبادل 14 أسيراً بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت وساطة محلية، الاثنين، في تبادل 14أسيراً بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن صفقة تبادل الأسرى جرى خلالها الإفراج عن سبعة من جنود الجيش الوطني مقابل سبعة من عناصر ميليشيات الحوثي.



وأضاف المصدر، أن عملية التبادل تمت، ظهر اليوم، بوساطة محلية في منطقة الجدافر شرق محافظة الجوف، موضحا أن هناك ترتيبات لإبرام صفقات تبادل بجهود محلية للإفراج عن أسرى من الطرفين.



وأمس الأحد، انتهت عملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي بإطلاق نحو 900 محتجز من الطرفين بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ضمن صفقة التي وقعت في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة.

