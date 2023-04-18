شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تضرر أكثر من 16 ألف أسرة ببداية موسم الأمطار في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تضررت أكثر من 16 ألف أسرة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن مؤخرًا مع قدوم موسم الأمطار الذي بدأ في منتصف مارس الماضي، وذلك في 3 محافظات، خاصة مأرب الأكثر تضررًا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في أحدث تقرير له بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن: "بقدوم موسم الأمطار في منتصف شهر مارس، تسببت الأمطار الغزيرة والرياح، بدرجات متفاوتة من الأضرار على المساكن الإيوائية، حيث تضررت 16،435 أسرة في أعلى ثلاث محافظات شهدت أضرارا كبيرة".

وأضاف التقرير أن مأرب كانت الأكثر تضررًا بين المحافظات الثلاث جراء الأمطار الأخيرة، حيث تضررت فيها 7،972 أسرة، تليها حجة بعدد 2،228 أسرة، ثم عمران بـ1،454 أسرة.

وأشار إلى أن مواقع النازحين تظل دائمًا أكثر عرضة لآثار الكوارث الطبيعية، وقد "تسبب أول هطول للأمطار هذا العام بأضرار على الأسر النازحة".

و أفاد شركاء العمل الإنساني أن السيول في بعض مواقع النازحين جرفت مآوي وممتلكات الأسر النازحة، بما في ذلك المواد الأساسية، ومخزون المواد الغذائية، وخزانات المياه، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من حالات النزوح، وفق التقرير.

وأوضح، أن جهات العمل الإنساني سارعت بتقديم المساعدات الطارئة لعدد 1،260 أسرة متضررة مكونة من 8،820 شخصا، وذلك في غضون 72 ساعة من خلال آلية الاستجابة السريعة.

وحذر التقرير من أن الأضرار المتوقعة عن الفيضانات والأمطار الغزيرة خلال العام الجاري 2023 ستكون أكثر مما كانت عليه في العام الماضي، وقال: "وفقًا لتحليل المخاطر التابع لفريق عمل إدارة المعلومات وعمليات التقييم، فإنه من المتوقع أن يتعرض نحو 603 آلاف شخص في 112 مديرية هذا العام بشدة لمخاطر السيول".

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي بأضرار على أكثر من 517 ألف شخص، وتسببت بنزوح أكثر من 170 ألف شخص.