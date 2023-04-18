شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفيديو: اليمني تمباكي في معارك السودان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت المعارك المسلحة التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم حضورا غريبا لهتافات فنان يمني توفي قبل سنوات وعرف بأسم تمباكي.

واظهرت مقاطع فيديو لجنود سودانيين وهم يحتفلون بدحر قوات الدعم السريع مرددين هتافات تمباكي.

وانتشر غناء عفوي مميز اداه شاب يمني من محافظة عدن عرف بالتمباكي على نطاق واسع بعدد من الدول خلال السنوات الماضية.

وتوفي تمباكي قبل عدة اعوام اثر مرض عضال الم به. https://www.youtube.com/shorts/qXhJkRn0-7I

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو: اليمني تمباكي في معارك السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.