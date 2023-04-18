شكرا لبحثكم عن خبر في عدن : شقة سكنية بـ مليون ونصف دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مواطنون بقيام شخص بعرض منزله بسعر خرافي بعدن. وقال مواطنون:عرض شخص شقته للبيع بسعر خرافي لم يحدث من قبل. واضافوا:شقة بداخل عمارة بحي عبدالعزيز مع محلاتها معروضة للبيع بمليون ونص دولار. واختتموا:لم تشهد مدينة عدن من قبل عرض شقة للبيع بهذا السعر.

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