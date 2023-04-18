شكرا لبحثكم عن خبر عصابات الحوثي تغتال نجل الشيخ الشايف في الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدمت المليشيا الحوثية على قتل نجل الشيخ ناجي الشايف في إحدى النقاط العسكرية التابعة لها، بمحافظة الجوف.
وقالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني " اليوم، إن النقيب عدنان ناجي محمد ناصر الشايف قُتل في نقطة عسكرية حوثية بمديرية برط - المراشي في محافظة الجوف .
وأضافت المصادر، أن العناصر الحوثية طلبوا من الشاب عدنان الشايف النزول من سيارته ثم باشروه بإطلاق النار حتى أردوه قتيلا .
وأكدت المصادر إن رجال قبائل ذو حميدان عامة وقبيلة الشوف طالبوا النقطة الحوثية بسرعة تسليم الجناة فورا دون أي تسويف .
هذا وتزايدت عمليات القتل بحق المواطنين في النقاط العسكرية الحوثية دون محاسبة الجناة الذين تقوم المليشيات بنقلهم إلى نقاط أخرى بعد ارتكابهم جرائم القتل.
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