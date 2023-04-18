في إفطار جماعي بمأرب.. الصحفي "حارث حميد" يعد أحرار العالم بفضح جرائم الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الصحفي اليمني المحرر مؤخرا من سجون مليشيا الحوثي، حارث حُميد، أحرار اليمن إلى بذل الجهود من أجل تحرير بقية المختطفين والأسرى في سجون المليشيا الحوثية الإرهابية.

جاء ذلك خلال الإفطار الجماعي، الذي نظمته السلطة المحلية بمأرب، تحت عنوان "مائدة الحرية"، الإثنين، تكريمًا للمختطفين والأسرى المحررين من سجون الإرهاب مليشيا الحوثي بمدينة مارب، برعاية اللواء سلطان العرادة.



ووعد حارث حميد، في كلمته "أحرار العالم بفضح كل جرائم هذه المليشيا على الملأ خلال الأيام القادمة"، معربا عن "سعادته ورفاقه بتلك الحفاوة الصادقة".

وكان وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد المعوضي قد أعرب في كلمته، عن سعادة مأرب وأبناءها الذين يمثلون اليمن بتنوعهم الجغرافي بخروج المختطفين والأسرى من زنازين الإنقلابيين.. مؤكداً أن مأرب كانت وستظل قلعة الحرية ورمز الشموخ لكل أبناء الوطن.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة للفعالية مستشار وزير الشباب والرياضة داوود علوه "أن هذا الحدث البهيّ لا يمكن أن يمحى من ذاكرة أبطالنا المحررين، وأن هذا الحدث هو تعبير بسيط من أبناء اليمن لإخوانهم الذين تمسكوا بقيمة الحرية وهم تحت وطأة الجلاد".

وقال المستشار داوود علوة، في الفعالية التي حضرها "رئيس لجنة المحتجزين والأسرى" هادي هيج، إن "قيمة الحرية وثباتها في وجدان أبناء الوطن جميعهم، كانت تُنثر من صمود أبطالنا المحررين العظماء".

بدوره، قال وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع، إن صمود الأبطال المحررين بهكذا شموخ ليس بغريب على أبناء اليمن الذين توارثوا الأنفة والحرية والإعتزاز بالذات كابرًا عن كابر.

واعتبر وكيل وزارة الإعلام، خروج الأبطال المحررين بهذه النفسية العظيمة دليلاً على عزيمة الإنسان اليمني القوي، الذي يستند على جدار عميق من الحضارة الممزوجة بالحرية الضارب في جذور التاريخ.

وكان الصحفي حارث حميد قد أفرج عنه مع بقية زملاءه الصحفيين المختطفين، يوم الاحد، ضمن صفقة التبادل التي شملت نحو 900 أسيرا ومختطف من الجانبين.

ووصل حارث حميد ورفاقه الصحفيين الأربعة إلى مدينة مأرب، بعد أن كانت المليشيا قد أصدرت حكم الإعدام بحق حارث حميد وزملائه في يونيو 2020.