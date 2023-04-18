ملتقى قبائل وصاب يحتفل بالصحفيين المحررين من سجون مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أقام ملتقى قبائل وصاب، في مدينة مأرب، مساء الإثنين، حفل استقبال للصحفيين المحررين من سجون مليشيات الحوثي الإرهابية بعد ثمان سنوات من الاختطاف والتعذيب.



وقال رئيس الملتقى عضو المجلس الأعلى لمقاومة ذمار الشيخ عبدالكريم عمران، إن هذا الاستقبال الشعبي يأتي ابتهاجاً بخروج الصحفيين الأبطال من سجون مليشيات الحوثي الإرهابية بعد ثمان سنوات من التغيب والتعذيب.



وأكد الشيخ عمران أن الصحفيين الأربعة كانوا رموز الحرية والنضال لكل لأبناء الشعب اليمن ولكل أحرار العالم، مشيرا إلى أن تحريرهم هو انتصار إنساني وحقوقي وخطوة كبيرة في طريق الانتصار الكبير المتمثل في تحرير العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب.



كما أكد أن هذا الانجاز الوطني هو ثمرة جهود كبيرة بذلت من جميع الجهات الرسمية والشعبية، داعيا إلى النظر إلى تضحياتهم العظيمة نظرة تقدير وإجلال لا نظرة الشفقة فصمودهم ونضالهم في وجه الطغيان تجربة يستلهم منها كافة احرار العالم في الثبات والصمود والتضحية في سبيل تحرير الاوطان.



وحضر حفل الاستقبال جمع غفير من الشخصيات السياسية والعسكرية والصحفية والإعلامية والقبلية.



والصحفيين الأربعة، هم"عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري ، حارث حميد، اكرم الوليدي"، وتم تحريرهم ضمن صفقة تبادل الأسرى التي رعاتها الأمم المتحدة، وذلك بعد ثماني سنوات من اختطافهم في سجون مليشيات الحوثي.

